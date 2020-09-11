الهنقاري: رئيس المجلس الرئاسي يُعاني من اضطرابات نفسية!

أبدى الناشط والمحلل السياسي محمد الهنقاري، اعتراضه على قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج رقم 598 لسنة 2020 بشأن تكليف محمد عمر بعيو رئيساً للمؤسسة الليبية للإعلام.

وفي مقابلة مع قناة “ليبيا الأحرار” تابعتها “عين ليبيا”، قال الهنقاري إن السراج يُعاني من اضطرابات نفسيه ويجب الحجر عليه واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، حسب وصفه.

وأشار إلى أن رؤساء الولايات المتحدة يخضعون للفحص العقلي.

ونوه الهنقاري بأن ثوار عملية بركان الغضب يُعانون من مشاكل مالية وعدم اهتمام بهم في حين يتم تكليف بعيو في هذا التوقيت.

كما لفت إلى أن القرارات القادمة ربما تكون أسوأ من هذا القرار، على حد قوله.

#محمد_الهنقاري. #السراج يعاني من اضطرابات نفسيه ويجب الحجر عليه واتخاذ الاجراءات الطبيه اللازمةومذيع #الاحرار شعر… Gepostet von Ahmed Safar am Freitag, 11. September 2020