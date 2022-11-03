الهيئة الاستشارية لمجلس الأمن القومي تعقد اجتماعها الثاني

ترأس المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي، الاجتماع الثاني للهيئة الاستشارية للمجلس بحضور عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن العام.

وعقد الاجتماع العادي الثاني للعام الحالي بفرع مجلس الأمن القومي في الجبل الأخضر، وذلك للنظر في عديد القضايا والمواضيع المطروحة عليه للنقاش والدراسة والرأي والمحالة إليه من قبل مجلس النواب، بحسي ما أفادت الصفحة الرسمية لمستشار الأمن القومي على فيسبوك.

وتدارس أعضاء الهيئة الاستشارية بمجلس الأمن القومي وعدد من الخبراء والمختصين، عددا من الملفات المحلية والدولية التي تمس الأمن القومي الليبي متخذين بشأنها عديد التوصيات للسادة رئيس وأعضاء مجلس النواب.

وحضر الاجتماع أيضاً عميد بلدية البيضاء علي حسين، الذي أشاد بعمل المجلس ودوره في تحقيق الأمن القومي الليبي، مؤكدا دعمه للمجلس وفرعه بالجبل الأخضر.