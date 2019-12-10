«الهيئة البرقاوية» تدعو إلى التسريع في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع تركيا

أصدرت اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية، بيانًا الثلاثاء، بشأن مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا، في المجال البحري والتعاون الأمني.

وقالت الهيئة البرقاوية إنها تدارست الاتفاقية التي وُقِعت بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتم عرضها على عدد من الخبراء المختصين في الاتفاقيات الدولية وعلوم البحار وتأكد للهيئة سلامة هذه الاتفاقية وفائدتها لمصلحة البلاد ولا تمس بسيادة ومقدرات الدولة الليبية.

واعتبرت الهيئة البرقاوية عقد هذه الاتفاقية اختصاصا أصيلاً لحكومة الوفاق الوطني ووزارة الخارجية الليبية كونهما الحكومة الشرعية والمعترف بهما دوليا، والجهتين ذات الاختصاصات التنفيذية والممثلان الشرعيان دوليا، خصوصا وأن هذه الاتفاقية ثمرة مفاوضات منذ عام 2007.