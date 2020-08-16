الهيئة البرقاوية تستنكر تطبيع الإمارات مع الكيان الصهيوني

استنكرت اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية، تطبيع الإمارات مع الكيان الصهيوني، وأكدت أن موقفها داعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وأن القدس كانت وستظل عاصمة فلسطين.

جاء ذلك في بيان للهيئة البرقاوية، اليوم الأحد، بشأن قيام دولة الإمارات بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وقالت الهيئة البرقاوية إنها تابعت ما قامت به دولة الإمارات من عمل مُهين يعتبر طعنة في خاصرة الأمة العربية من خلال تطبيعها مع الكيان الصهيوني متناسية جرائمه في حق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأضاف البيان: “إن الهيئة بكيانها وباسم أحرار برقة وهي تستنكر ماقامت به دولة الإمارات.. فإنها تستذكر مواقف مؤسسها الشيخ زايد رحمة الله الذي أمضى حياته مساندا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.

وطالبت الهيئة كافة الأحرار العرب بمطالبة جامعة الدول العربية باتخاذ موقف صارم تجاة الإمارات وإلزام حكامها بالتراجع عن ماقاموا به من عمل مشين أو إسقاط عضوية الإمارات من جامعة الدول العربية.

وأكدت الهيئة البرقاوية وكافة أحرار برقة موقفهم الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وأن القدس كانت وستظل عاصمة فلسطين.