الهيئة البرقاوية تُبارك منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

باركت الهيئة البرقاوية، للشعب الليبي، اليوم الأربعاؤ، منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من قِبل مجلس النواب الليبي.

وفي بيان لها، أشارت الهيئة إلى أنها ومنذ تأسيسها كانت ولازالت رافضة للحروب واقتتال الليبين وداعمة للحوار والسلم ووحدة الوطن، إلى أن وصلنا اليوم ليعلن في مدينة سرت عن منح الثقة من قِبل مجلس النواب لحكومة الوحدة الوطنية.

وباركت الهيئة هذه الخطوة واعتبرتها هامة على درب وحدة الوطن ونهضته، وذكَّرت في ذات الوقت، بما حصل من مآسي في السابق من قِبل من حاول الوصول إلى السلطة عبر الحروب والدكتاتورية المقيته محذرة من تكرار تلك المشاهد المأساوية.

وطالبت الهيئة البرقاوية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتحمل مسؤلياتهما تجاة أمن الوطن والمواطن وإنهاء التدخل الأجنبي في شئون البلاد وإخراج المرتزقة من أراضية في أقرب وقت.

وجددت خطابها لحكومة الوحدة الوطنية بأن الشعب الليبي ينتظر منها الكثير في إنجاز العديد من الملفات التي من أبرزها تحقيق المصالحة وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.