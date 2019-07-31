الهيئة البرقاوية وحكماء مصراتة يستنكرون ما جاء في إحاطة المبعوث الأممي

قامت الهيئة البرقاوية بزيارة رسمية إلى مدينة مصراتة التقت خلالها ممثلين عن المجلس البلدي والحكماء والأعيان إضافة إلى المجلس العسكري بالمدينة وشخصيات سياسية واجتماعية.

وأوضح المكتب الإعلامي بالهيئة، أن هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة من الجهات التي تمثل مصراتة لرئيس الهيئة البرقاوية الشيخ عبد الحميد الكزه ونائب الرئيس الأستاذ أحمد لنقي وبعض أعضاء الهيئة البرقاوية.

وتأتي أهمية الزيارة في إطار التواصل والتعريف بالهيئة وتقريب وجهات النظر ومناقشة الوضع الراهن الذي تمر به البلاد من أجل الخروج بحل شامل يُنهي هذه الأزمة.

هذا وأصدرت الهيئة بيانًا مشتركًا مع مجلس حكماء وأعيان مصراتة بعد الاجتماعات التي عُقِدت بالمدينة.

وأوضح البيان أن الحاضرون اتفقوا على النقاط الآتية: