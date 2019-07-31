الهيئة البرقاوية وحكماء مصراتة يستنكرون ما جاء في إحاطة المبعوث الأممي

قامت الهيئة البرقاوية بزيارة رسمية إلى مدينة مصراتة التقت خلالها ممثلين عن المجلس البلدي والحكماء والأعيان إضافة إلى المجلس العسكري بالمدينة وشخصيات سياسية واجتماعية.
وأوضح المكتب الإعلامي بالهيئة، أن هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة من الجهات التي تمثل مصراتة لرئيس الهيئة البرقاوية الشيخ عبد الحميد الكزه ونائب الرئيس الأستاذ أحمد لنقي وبعض أعضاء الهيئة البرقاوية.
وتأتي أهمية الزيارة في إطار التواصل والتعريف بالهيئة وتقريب وجهات النظر ومناقشة الوضع الراهن الذي تمر به البلاد من أجل الخروج بحل شامل يُنهي هذه الأزمة.
هذا وأصدرت الهيئة بيانًا مشتركًا مع مجلس حكماء وأعيان مصراتة بعد الاجتماعات التي عُقِدت بالمدينة.
وأوضح البيان أن الحاضرون اتفقوا على النقاط الآتية:
- الاستمرار في صد العدوان عن العاصمة.
- الاتفاق على التنسيق المشترك لانطلاق حوار ليبي ليبي.
- إدانة خطاب الكراهية وأسلوب التأجيج.
- استنكار ورفض إحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة بجلسة مجلس الأمن واعتبار ما ورد فيها تزييفًا وتزويرًا وتدليسًا للحقائق، حيث ساوى بين المُعتدي والمُعتدى عليه، ووضع الجميع في خانة واحدة، وانحيازه بشكل واضح مع المشروع العسكري الاستبدادي، بحسب البيان.
- المطالبة باستبدال المبعوث الأممي الحالي وعدم التعامل معه وكذلك مطالبة حكومة الوفاق الوطني بشكل واضح لا لبس فيه باتخاذ كل الإجراءات القانونية والسياسية ضد هذا المبعوث الأممي وقطع التواصل معه بشكل نهائي دون مماطلة أو تسويف وبكل حزم وقوة
أهم مميزات الثورات الربيع العربي
من مميزات الثورات الربيع العربي اظهرت بأن العرب مش عرب كلهم :
1- يهود دونما .
2- عبدة شيطان .
3- فروخ حرام .
4- قوادة لليهود الاصليين .
5- خونة بمعنى الكلمة .
6- كلاب لبني صهيون .
7- جاهليين عملاء لبني صهيون.
سيأتي زمن وتنقرض فيه هذه الاشكال الضالة التي لاخير فيها .. ولا في أهلها.. نحن في زمن الحشرات الضارة بالكون .. الفضل يرجع الى هذه الثورات التي كشفت حقيقة هذه المخلوقات التي تعيش بمنطقة الشرق الاوسط من المحيط الى الخليج .. رئيس وزراء بريطانيا تشرشل قال ” إذا مات العرب ماتت الخيانة”.