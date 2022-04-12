الهيئة التأسيسية تُؤكد تمسكها في اختصاصها في صياغة دستور دائم للبلاد

أكدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تمسكها باختصاصها في صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد دون غيرها، وعدم اعتدادها بأي إجراءات مخالفة.

ودعت الهيئة التأسيسية في بيان لها الاثنين، المجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى عدم التعاطي مع الإجراءات المخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وأحكام القضاء.

وطالبت الهيئة التاسيسية البعثة الأممية بالإيفاء بالتزاماتها الدولية عبر دعم العملية الدستورية واتخاذ موقف صريح من أي إجراءات تهدف إلى حرمان الشعب من حقه في الاستفتاء على الدستور المنجز.

ودعت الهيئة التأسيسية، الهيئة المحكمة العليا إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل عمل الدائرة الدستورية للنظر في كل الخروقات التي تمس المسار الدستوري.