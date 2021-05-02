الهيئة الطرابلسية تتهم البعثة الأممية بمصادرة حق الاستفتاء على الدستور

اتهمت الهيئة الطرابلسية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بمصادرة حق الليبيين في إجراء استفتاء على مشروع الدستور واعتماد نوعية الحكم الذي يرتضونه وإعلانها على انتخابات رئاسية.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، قالت الهيئة إنه ومن خلال متابعتها للأحداث لاحظت أن اتجاه مسار الانتخابات والذي عملت على تحديده بعثة الأمم المتحدة ومجموعة الـ75 في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2021م، قد تحول بقدرة قادر من انتخابات تشريعية إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في غياب واضح لدستور معتمد من خلال استفتاء الشعب صاحب السلطة العليا في البلاد إلى قاعدة دستورية لم ولن يستفتي عليها الشعب بل يجري إخراجها والاتفاق عليها من خلال ممثلين عليه لم يكن له يوماً رأي في اختيارهم شكلاً ومضموناً مما يثبت تبني الأمم المتحدة مبدأ الوصاية على الشعب الليبي وحرمانه من حق تحديد مصيره، بحسب البيان.

وطالبت الهيئة الطرابلسية وناشدت كل الأحرار وشرفاء هذا الوطن أن يتمسكوا بممارسة حقهم الديمقراطي والإصرار على الاستفتاء على مشروع الدستور، وان يقفوا يداً واحدة ضد ما تعمل عليه بعثة الأمم المتحدة في محاولتها لجرنا إلى انتخابات رئاسية في غياب تام لدستور يُحدد معالم أسس تكوين الدولة الليبية الجديدة التي نطمح إليها ومبدأ الحقوق والواجبات بين المحكوم والحاكم، بل تجرنا إلى اعتماد قاعدة دستورية مشوهة بديلاً عن الدستور تفتقد لأهم شرط وهو الاعتماد من صاحب السلطة العليا ألا وهو الشعب في تجاهل تام لإرادة الشعب الليبي وتدليساً في العملية الديمقراطية.

يُشار إلى أن الهيئة الطرابلسية هي تجمع أهلي وهيئة اجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني وعدد من النشطاء والخبراء والأعيان من مدينة طرابلس.