الهيئة الطرابلسية تدعو لحماية نافورة الأحصنة بطرابلس

دعت الهيئة الطرابلسية، أمس الجمعة، إلى حماية نافورة الأحصنة بميدان الشهداء في العاصمة.

جاء في بيان للهيئة تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، حول ما يُشاع عن محاولات تدمير نافورة الأحصنة بميدان الشهداء.

وأشار البيان إلى أنه خلال السنوات الماضية فقدت مدينة طرابلس الكثير من معالمها التاريخية المميزة نتيجة أعمال تخريبية خارجة عن القانون في عدة مواقع من المدينة.

وتوجهت الهيئة بنداء عاجل إلى حكومة الوحدة الوطنية وأجهزتها المختصة، وحمَّلتها كامل المسؤولية لتطبيق وإنفاذ القانون، والعمل على منع ما يدور في الخفاء الآن عن نية البعض بالقيام بعمل تخريبي خارج عن القانون لإزالة نافورة الأحصنة بميدان الشهداء والتي تعتبر معلم تاريخي ملك للشعب الليبي وللأجيال القادمة ومحمي بموجب القانون رقم 3 لسنة 1995م لحماية الآثار والمعالم التاريخية.

ونوهت الهيئة الطرابلسية بأنه لا يحق لأي جهة أو مجموعة كانت، المساس بممتلكات الشعب الليبي الثقافية بل وتعتبرها مخربة وخارجة عن القانون.