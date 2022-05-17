الهيئة الطرابلسية تُدين الاشتباكات المسلحة في العاصمة

أدانت الهيئة الطرابلسية وبأشد العبارات ما تعرضت له فجر هذا اليوم الحاضرة طرابلس، من ما وصفتها بمحاولة الانقلاب على السلطة الشرعية والذي حذرت منه في أكثر من مناسبة وإدخالها في صراع مسلح لا يعلم مداه ونتائجه الوخيمة إلا الله.

وأعلنت الهيئة الطرابلسية في بيان تحصلت “عين ليبيا”، عن رفضها وبقوة المساس بأمن العاصمة مهما كانت المبررات.

كما حمَّلت الهيئة، المسئولية الكاملة أمام الله وأهالي وسكان المدينة وكل الليبيين الأطراف التي وصفتها بـ”المتهورة” في محاولاتها المستميتة في الاستيلاء على السلطة وزعزعة الاستقرار والسلم الأهلي داخل المدينة.

وأكدت الهيئة مرة أخرى على أن إجراء الانتخابات البرلمانية وتسليم السلطة لحكومة منتخبة هي الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة وليس المحاولات العبثية لفرض واقع سياسي يجر المدينة لحروب يدفع ثمنها الأبرياء.

كما تقدمت الهيئة الطرابلسية بالشكر لكل من تنادى اليوم للمحافظة على أمن العاصمة وسلامتها والدفع في اتجاه قيام الدولة المدنية المنشودة.