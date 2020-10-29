الهيئة الطرابلسية تُطالب «السراج» بتكليف من يتولى مهام رئيس الحكومة قبل تسليمه السلطة

طالبت الهيئة الطرابلسية من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج العدول عن استقالته في الوقت الحاضر.

وفي بيان لها اليوم الخميس تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أرجعت الهيئة سبب طلبها إلى ما تمر به البلاد من ظروف سياسية حرجة نتيجة الانقسامات الداخلية والتدخلات الخارجية في الشأن الليبي ومحاولة بعثة الأمم المتحدة في حل المشكل الليبي من خلال برنامج قد لا يُؤدي إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وإنهاء المراحل الانتقالية والوصول بليبيا إلى بر الأمان في وقت قريب، والتي من المتوقع أن يعتمد فيها هذا البرنامج على تغيير المجلس الرئاسي بشخصيات أخرى موجودة في المشهد السياسي كان البعض منها سبباً في العدوان العسكري على عاصمة الدولة وقتل وتشريد الليبيين داخلها وتدمير مقدراتها، بحسب البيان.

ولتفادي فراغ سياسي قد يُؤدي إلى مالا تحمده عقباه، فإن الهيئة الطرابلسية تُطالب رئيس المجلس الرئاسي بالعدول عن استقالته في الوقت الحاضر وحتى تتضح رؤية نهاية مسار الحوار السياسي التي كانت تأمل فيها توسيع دائرة المشاركة حتى يكون الصوت الأقوى فيها داعياً ومطالباً بالاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ومن ثم رئاسية.

وأضافت الهيئة: “إن القضية الليبية اليوم لا تحتاج إلى أي خذلان من أي أحد من أبنائها”.

وطالبت الهيئة أيضاً رئيس المجلس الرئاسي بتكليف من يتولى مهام رئيس الحكومة تتوفر فيه المعايير التي تستطيع أن تُحدث التغيير في وقت قصير يتولى مسؤولية العمل المؤسسي ويعمل على تطويره، ويتفرغ المجلس الرئاسي للدفع في اتجاه الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات تشريعية.

يُذكر أن فائز السراج أعلن في وقت سابق، استعداده تسليم السلطة نهاية الشهر الجاري في حال تم اختيار سلطة تنفيذية جديدة، وفق قوله.

يُشار إلى أن الهيئة الطرابلسية هي تجمع أهلي وهيئة اجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني وعدد من النشطاء والخبراء والأعيان من مدينة طرابلس.