الهيئة الطرابلسية تُطالب كافة القوات في العاصمة بالحفاظ على الأمن والاستقرار

أصدرت الهيئة الطرابلسية، اليوم السبت، بياناً حول ما يحدث في العاصمة طرابلس تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وأشارت الهيئة إلى محاولات الحكومة الليبية المكلفة من محلس النواب بالدخول إلى العاصمة وما قد يترتب عن ذلك من صراع وإخلال بالأمن بها.

وحمَّلت الهيئة الطرابلسية هذه الحكومة المسئولية الكاملة في حال تسببها في إراقة ولو قطرة دم واحدة داخل العاصمة.

كما طالبت الهيئة جميع القوات الموجودة داخل طرابلس بعدم الانزلاق في هذا الصراع والعمل على الحفاظ على أمن العاصمة واستقرارها وعدم الانجرار وراء هذه المهاترات السياسية التي يقوم بتوظيفها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لأجل إدخال العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية في منزلق فتنة الاستيلاء على كرسي الحكومة والصراع المسلح والذي إن اشتعل فلن ينطفئ إلا وقد خلف الكثير من القتلى والدمار والتهجير ومزيداً من التفكك الاجتماعي، بحسب البيان.