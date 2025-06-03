الهيئة العامة لشؤون الحج ترفع وتيرة الاستعدادات.. جاهزية ميدانية في عرفات ومِنى

باشرت فرق بعثة الحج الليبية تنفيذ التجارب الميدانية في مخيمي عرفات ومِنى، وذلك بهدف تقييم كفاءة التجهيزات التشغيلية وضمان جاهزية المواقع قبل بدء تفويج الحجاج إلى المشاعر المقدسة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة أعدّتها الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، تهدف إلى توفير بيئة خدمية متكاملة تلبّي احتياجات الحجاج الليبيين، بالتزامن مع استكمال الاستعدادات الأساسية لاستقبالهم خلال أيام المشاعر في موسم حج 1446هـ.

وتؤكد الهيئة التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج، وضمان أداء المناسك في أجواء منظمة وآمنة.

وتأتي هذه التجارب الميدانية ضمن الاستعدادات السنوية التي تقوم بها الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا، لضمان الجاهزية الكاملة لاستقبال الحجاج الليبيين خلال موسم الحج.

وتعمل البعثة الليبية على تنسيق الجهود مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لتأمين أفضل الظروف المعيشية والخدمية للحجاج في مخيمات المشاعر المقدسة، وخاصة في عرفات ومِنى، لما لهذين الموقعين من أهمية كبرى في أداء مناسك الحج.

ويُعد موسم حج 1446 هـ فرصة جديدة لتطبيق خطة تطوير شاملة لخدمات الحجاج الليبيين، تعكس حرص الهيئة على الارتقاء بجودة الأداء وتحقيق تجربة حج آمنة وميسّرة لجميع الحجاج.