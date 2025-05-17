الهيئة العامة لشؤون الحج تعلن نقل رحلات الحجاج مؤقتًا إلى مطار مصراته

في إطار جهود الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة لتيسير نقل حجاج بيت الله الحرام وضمان وصولهم إلى الأراضي المقدسة في مواعيدهم المحددة، عُقد قبل أيام اجتماع تنسيقي مهم ضم نائب رئيس الهيئة صبري البوعيشي، ومدير مطار مصراته سليمان حبريشة، ومسؤول الخطوط الإفريقية بالمنطقة الوسطى أيمن الصلابي، بالإضافة إلى منسق تنسيقية المنطقة الوسطى “أ” علي موسى.

وجاء الاجتماع لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق رحلات أفواج الحجاج لموسم حج 1446هـ – 2025م، خاصة مع قرار نقل الرحلات التي كانت مقررة من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار مصراته الدولي بشكل مؤقت، وذلك بسبب توقف حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة.

وقد بدأت بالفعل هذه العملية النقلية، حيث انطلقت أولى الرحلات من مطار مصراته يوم الجمعة الموافق 16 مايو 2025، وسط استعدادات ميدانية مكثفة لضمان سهولة وسلاسة انتقال الحجاج وتأمين كل الخدمات اللازمة لهم قبل توجههم إلى الأراضي المقدسة.

وتؤكد الهيئة حرصها الدائم على توفير كل التسهيلات لضيوف الرحمن، داعية الله تعالى أن يوفق الحجاج في أداء مناسكهم بسلام ويسر، وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.