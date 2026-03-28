ليبيا تقود الطريق نحو «الاقتصاد الرقمي» في إفريقيا

شاركت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية الليبية بفاعلية في أعمال الدورة الثامنة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة في مدينة طنجة، مقدّمة رؤية استراتيجية متقدمة تعكس التوجه الوطني نحو بناء اقتصاد رقمي سيادي ومتكامل.

وقدمت الهيئة ورقة عمل رفيعة المستوى خلال اجتماعات الخبراء، مؤكدة أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا تنمويًا فحسب، بل أصبح ركيزة استراتيجية لإعادة تشكيل الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية القارة الإفريقية. وشددت على أن تبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي يمثل مدخلًا أساسيًا لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على المعرفة.

وفي إطار طموحاتها الوطنية، استعرضت الهيئة أهداف الاستراتيجية الوطنية للاتصالات، بما في ذلك تموضع ليبيا كمركز تقني إقليمي يخدم المصالح الرقمية الإفريقية، وذلك من خلال تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة وتعزيز الربط الإقليمي لدعم التكامل الرقمي القاري.

وأكدت الهيئة على أن الاستثمار في رأس المال البشري الرقمي يعد حجر الأساس لهذا التحول، من خلال بناء قدرات وطنية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وتعزيز منظومات الأمن السيبراني لضمان حماية البنية التحتية الحيوية ورفع الجاهزية الوطنية لمواجهة التهديدات الرقمية.

وشملت المساهمة الليبية أولويات استراتيجية لقطاع الاتصالات، تضمنت تسريع نشر شبكات الألياف البصرية، وتطوير خدمات الحكومة الرقمية، وتعزيز منظومات تبادل البيانات، بالإضافة إلى الدفع نحو صياغة إطار إفريقي موحد لحوكمة البيانات، وتطوير مؤشرات قياس الاقتصاد الرقمي لدعم صنع القرار القائم على البيانات على مستوى القارة.

وفي ختام مشاركتها، جددت الهيئة التأكيد على أهمية ترسيخ مبادئ السيادة الرقمية واحترام الأطر التشريعية الوطنية، مع الانفتاح على شراكات إفريقية ودولية فاعلة، بما يحقق تحولًا رقميًا شاملاً ومستدامًا، ويعزز مكانة ليبيا كفاعل محوري في منظومة الاقتصاد الرقمي الإفريقي.