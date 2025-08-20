الهيئة العامة للاتصالات تبحث تعزيز الشراكة في مشروع ممري العبور

عقدت اللجنة العليا المشتركة لمشروع ليبيا أفريقيا لممري العبور، المُشكَّلة من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ووزارة المواصلات، أحد أبرز الاستثمارات الاستراتيجية التي تمولها المحفظة تحت إشراف الوزارة، اجتماعًا موسعًا مع الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وذلك يوم الاثنين 18 أغسطس 2025 بمقر الهيئة في طرابلس، حيث كان في استقبال أعضاء اللجنة مدير الإدارة العامة لشؤون التنظيم ومدير الإدارة العامة لتطوير قطاع الاتصالات بالهيئة.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض مجالات التعاون المشترك، مع التأكيد على الدور المحوري للهيئة كشريك رئيسي في المشروع، الذي تستهدف خططه الفنية إنشاء ممرين ببنية تحتية متكاملة تشمل طريقًا بريًا معبّدًا، وخطًا للسكك الحديدية، ومسارات لنقل الغاز والنفط الخام والمنتجات البترولية، إضافة إلى مسار أرضي لخطوط الاتصالات والألياف البصرية، وممر مخصص لنقل الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد ممثلو الهيئة أن توجهات المشروع تتماشى مع أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات (2023 – 2027)، التي ترمي إلى ترسيخ موقع ليبيا كمركز دولي لعبور البيانات والاتصالات، ومركز لوجستي رئيسي على مستوى القارة الأفريقية.

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة من الاستثمارات الكبرى التي تضطلع بها محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار في ليبيا وأفريقيا وأوروبا، في مجالات النقل والطاقة والاتصالات والخدمات اللوجستية، بما يعزز مكانتها كداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية والتنمية. وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على إعداد مسودة مذكرة تفاهم تشكل إطارًا للتعاون في تنفيذ المشروع، بما يعكس أهميته الاستراتيجية على المستويين الوطني والإقليمي.