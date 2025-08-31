الهيئة العامة للاتصالات تشارك بالتحضيرات العربية لمؤتمر «PP-26» في السعودية

شاركت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الاجتماع الثاني للفريق العربي التحضيري لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26)، الذي عُقد على هامش المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات (GSR-25) بمدينة الرياض، في الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2025.

ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق العربي المشترك استعدادًا لمؤتمر المندوبين المفوضين المقرر عقده في الدوحة – قطر خلال الفترة من 9 إلى 27 نوفمبر 2026، حيث ناقش المشاركون أبرز القضايا التنظيمية، والسياسات التنموية، بالإضافة إلى ملفات الترشيح للمناصب داخل هيئات الاتحاد الدولي للاتصالات.

وخلال المداخلة الرسمية لوفد الهيئة، أعلنت ليبيا رسميًا ترشحها لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU Council)، داعية الدول العربية الشقيقة إلى دعم هذا الترشيح، لما يمثله من تعزيز للحضور العربي الموحد داخل الاتحاد.

وأكد وفد ليبيا أهمية توحيد الرؤى والمواقف العربية لضمان تمثيل فاعل ومؤثر للمنطقة في صنع القرار الدولي بمجال الاتصالات، مشددًا على التزام الدولة الليبية بالمساهمة الفعالة في الجهود الجماعية لتحقيق الأهداف المشتركة في القطاع.

وتأتي هذه المشاركة في سياق الدور المتنامي للهيئة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وجهودها المستمرة لتعزيز مكانة ليبيا ضمن المنظومات الدولية المعنية بتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.