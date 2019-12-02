الهيئة العامة للثقافة: تدشن احتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

أقيم مؤخرا اجتماع للجنة المشرفة للتحضير والإعداد للاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي سيقام في طرابلس، يوم الثلاثاء القادم 3 ديسمبر، برعاية الهيئة العامة للثقافة.

وقد استعرض الاجتماع التحضيري للاحتفالية عددا من البنود التي تم اتخاذها لإنجاح الفعالية حيث ناقش مكان الاحتفالية وتم الاتفاق على أن تقام الاحتفالية بالقاعة الكبرى المغلقة داخل المدينة الرياضية، والترتيبات التنظيمية المتخذة لإنجاح الاحتفالية.

ويشار إلى أن الأمم المتحدة قد أقرت يوم 3 ديسمبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك منذ عام 1992، بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ومن أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية