الهيئة العامة للثقافة تُدين اعتداء عناصر حفتر على مكتبها بسرت

أدانت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، أعمال السرقة والنهب والتدمير الممنهج الذي قامت به من وصفتها بـ”الميليشيات الإجرامية التي يقودوها مجرم الحرب خليفة حفتر”بمكتب الهيئة في مدينة سرت، وسرقة معدات كل من راديو ليبيا الثقافي وراديو أواج الشبابي.

وفي بيان لها، السبت، أدانت الهيئة بكثير من الاستنكار والاشمئزاز ما قامت به عناصر حفتر من اعتداء غاشم على معرض ملحمة البنيان المرصوص، هذه الملحمة التي قضت على تنظيم داعش الإرهابي المتطرف في أكبر معقل له في أفريقيا، وقدم فيها الشعب الليبي العظيم أكثر من 700 شهيد، في مشهد يثبت العلاقة التي تجمع تنظيمي الكرامة وداعش الإرهابيين، بحسب البيان.

كما أكدت هيئة الثقافة أنها ستلاحق كل من قاموا بهذه الأعمال قانونياً في القريب العاجل.