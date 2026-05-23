خدمات طبية مكثفة للحجاج الليبيين.. 410 كشفاً و354 قياساً حيوياً

أفادت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، عبر اللجنة الطبية التابعة لبعثة الحج الليبية، بتسجيل مجموعة من الإحصائيات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة للحجاج، وذلك بتاريخ 22 – 5 – 2026، في إطار متابعة الحالة الصحية للحجاج وتقديم الرعاية اللازمة خلال أداء المناسك.

وبحسب ما أعلنته اللجنة الطبية، شملت الأعمال الطبية المنفذة ما مجموعه 779 إجراءً طبياً، توزعت بين فحوصات طبية ومتابعات ميدانية وحالات طارئة، ضمن منظومة الرعاية الصحية المرافقة للبعثة الليبية في الأراضي المقدسة.

وسجلت الإحصائيات الطبية 6 حالات تحت الملاحظة الطبية، إلى جانب إجراء 354 قياساً للعلامات الحيوية، و410 كشفاً طبياً، إضافة إلى 5 حالات غيار جروح، و3 حالات نقل إلى رعاية إضافية، فضلاً عن حالة طارئة واحدة.

وتأتي هذه الجهود في سياق الخدمات الطبية المستمرة التي توفرها بعثة الحج الليبية لضمان سلامة الحجاج ومتابعة أوضاعهم الصحية بشكل مباشر، خاصة مع تزايد الضغط الصحي خلال موسم الحج، حيث تعمل الفرق الطبية على الاستجابة السريعة للحالات وتقديم الرعاية الأولية والمتقدمة عند الحاجة.

وأكدت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة – ليبيا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز السلامة الصحية للحجاج الليبيين طوال فترة أداء المناسك.