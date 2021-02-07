الهيئة الفزانية تدعو إلى استكمال الاستحقاق الدستوري

تقدمت الهيئة الفزانية بالتهنئة للشعب الليبي بمناسبة نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي في اختيار سلطة تنفيذية جديدة موحدة للبلاد.

وفي بيان لها تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، توجهت الهيئة بالشكر للأطراف السياسية الليبية المتحاورة وأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في جنيف وصوت بكل شفافية لاختيار قائمة من القوائم المتنافسة، بحسب البيان.

وشكرت الهيئة جميع من شارك في كافة المجاميع الانتخابية الثلاث وتقدم بالترشح لعضوية السلطة التنفيذية.

كما تمنت الهيئة الفزانية للمجلس الرئاسي ولرئيس الوزراء الفائزين في عملية التصويت التوفيق في القيام بما يلزم لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تضم كافة الاتجاهات السياسية مع مراعاة التوزيع الجغرافي و مع احترام نسبة مشاركة المرأة الليبية حسب التعهدات.

ودعت الهيئة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة إلى التواصل الفعال مع كافة الأطراف السياسية الليبية بهدف تشكيل حكومة قوية يمكنها العمل في كل أنحاء ليبيا.

ودعت الهيئة الفزانية أيضاً، مجلسي النواب والدولة للمشاركة الفعالة مع رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة و الإسراع في تنفيذ تفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي وتعديلها حسب التفاهمات الأخيرة بهدف توحيد المؤسسات السيادية وتغيير مجالس إداراتها بما يحقق مشاركة واسعة للكفاءات الليبية شرقاً وغرباً وجنوباً.

واختتمت الهيئة بيانها بدعوة جميع المؤسسات المعنية باستكمال الاستحقاق الدستوري الذي سيكون أساساً للانتخابات القادمة في 24 ديسمبر القادم.