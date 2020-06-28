الهيئة الفزانية تُدين احتلال المرتزقة الروس لحقل الشرارة النفطي

أدانت الهيئة الفزانية، بأشد عبارات الإدانة احتلال المرتزقة الروس لحقل الشرارة النفطي.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذا الأمر يشكل خطرا كبيرا على ليبيا وعلى دول الجوار الأفريقي والأوربي، علاوة على كون وجودهم في مناطق آمنة يشكل استفزازاً للمجتمع الليبي وخطرا مباشراً على أمنه واستقراره خاصة حينما نتتبع السيرة الذاتية لشركة الفاغنر الروسية السيئة السمعة التي تدخلت في عديد الدول وارتكابها عدة أعمال منافية للقانون الدولي الإنساني، بحسب البيان.

وأضاف البيان: “إن الهيئة وهي تتابع هذا التطور الخطير الذي جعل مرتزقة الفاغنر يتمددون في ربوع ليبيا تطالب المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا ومجلس الأمن الدولي وبالأخص الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الجوار وبالذات جمهورية الجزائر والمملكة المغربية وجمهورية مصر والاتتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوربي وبالذات ايطاليا وألمانيا وفرنسا تطالبهم الهيئة جميعاً بالوقوف مع حكومة الوفاق والمؤسسة الوطنية للنفط لاستئناف إنتاج وتصدير النفط وضرورة إخراج المرتزقة الروس وغيرهم وأن تتسلم كل الحقول والموانئ قوات حرس المنشأت الليبية لإبعاد كل العابثين بمقدرات الشعب الليبي”.

كما حمَّلت الهيئة دولة روسيا الاتحادية المسئولية عن إخراج شركة الفاغنر الروسية وكافة المرتزقة التابعين لها، وطالبت روسيا أن تحافظ على مصالحها بطريقة رسمية عبر حكومة الوفاق الوطني.

وطالبت الهيئة الفزانية أهالي فزان بخاصة والليبيين عامة الوقوف صفاً واحداً للمطالبة بخروج كل الأجانب الذين يتواجدون بشكل غير مشروع في الحقول والموانئ النفطية.

وطالبت الهيئة أيضاً، حكومة الوفاق بدعم منطقة سبها العسكرية لتقوم بمهماتها على أفضل وجه في الجنوب الليبي.