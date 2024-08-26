«الواحة للنفط» تبدأ التخفيض التدريجي للإنتاج 

حذرت شركة “الواحة للنفط”، اليوم الاثنين، من أن “استمرار الاحتجاجات والضغوط سيؤدي إلى إيقاف إنتاج النفط”.

وأعلنت الشركة في بيان “أنها ستبدأ في التخفيض التدريجي للإنتاج، مطالبة الجهات المختصة بالتدخل للمحافظة على استمرار إنتاج النفط”.

هذا وكانت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، “أعلنت حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى إشعار آخر”.

تحذر شركة الواحة للنفط من أن استمرار الاحتجاجات والضغوط سيؤدي إلى إيقاف إنتاج النفط، وأن الشركة ستبدأ في التخفيض التدريجي للإنتاج وتطالب الجهات المختصة بالتدخل للمحافظة علي استمرار انتاج النفط . تم النشر بواسطة ‏شركة الواحة للنفط WOC‏ في الاثنين، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤