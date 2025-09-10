«الواحة للنفط» تحقق نتائج إنتاجية مشجعة في بئرين بـ«حقل الفارغ»

أعلنت شركة الواحة للنفط عن تحقيق تقدم جديد في عملياتها بحقل الفارغ، حيث نجحت في حفر البئر الغازية الجديدة (ب ب 19) رغم التحديات الفنية، محققة تدفقًا أوليًا يقارب 28 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، إضافة إلى 1,290 برميلًا من المكثفات.

كما تمكنت الفرق الفنية من صيانة البئر (ب ب 7)، ليبلغ إنتاجها المبدئي نحو 1,478 برميلًا من النفط و1.8 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، وذلك بعد دراسة دقيقة للخواص البتروفيزيائية.

وأكدت الشركة أن هذه الإنجازات جاءت بفضل التنسيق بين الأقسام الفنية، ومساهمة الكوادر الوطنية، وبدعم مباشر من لجنة الإدارة، ضمن خطة طموحة لزيادة الإنتاج ورفع كفاءة العمليات وفق معايير الجودة والسلامة المعتمدة من المؤسسة الوطنية للنفط.