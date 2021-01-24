«الواحة» للنفط تشرع في إعادة الإنتاج بعد انتهاء أعمال الصيانة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن شركة الواحة للنفط قد انتهت من إجراء عمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام الواصل بين حقول السماح -الظهرة ومنها إلى ميناء السدرة والذي استمر منذ يوم 17 يناير الجاري ولمدة خمسة أيام متتالية وفي ظروف صعبة للغاية.

وأفادت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، بالانتهاء من لحام وتركيب عدد 72 وصلة متهالكة وذلك بسبب غياب الميزانيات التي تضمن سلامة أصول المؤسسة والذي سبق أن عبرت عليها في مناسبات عديدة، بحسب البيان.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أن فرق الصيانة عملت لساعات طويلة تُسابق فيها الليل بالنهار ليتم إنجاز هذا العمل في وقت قياسي حيث كان المخطط أن يتم الانتهاء من هذا العمل خلال أسبوعين من بداية التنفيذ، وحرصا من المؤسسة على تنفيذه في أقل وقت ممكن فقد تم توجيه الشركة على أن تبذل ما في وسعها لتنفيذ العمل في مدة لا تتجاوز أسبوع وتجهيز فرق كافية لتخفيض فترة الإيقاف.

وبحسب المؤسسة، فقد استجابت الشركة لهذه التوجيهات وتم الانتهاء من هذا العمل في زمن قياسي لا يتجاوز 6 أيام منذ البداية، وتم مساء الأمس الشروع في إعادة الإنتاج وتشغيل الخط من جديد.

ونوهت مؤسسة النفط إلى أن غياب الميزانيات لصيانة أصول المؤسسة الوطنية للنفط أوصلها إلى تخفيض وإنقاص الإنتاج، وحمَّلت مسؤوليته الجهات التي تقف عائقا في سبيل تسييل هذه الميزانيات الأمر الذي يكلف الخزانة العامة خسائر وفرص بيعية نظرا لهذه التوقفات التي ستتكرر لقدم البنية التحتية وعدم توفر الميزانيات المطلوبة والتي تحال إلى جهات الاختصاص كميزانية وبرنامج عمل سنوي ويُقابل بعدم الاعتماد، وفقاً للمؤسسة.

وأضافت المؤسسة في بيانه تقول: “أمام هذا كله فإن المؤسسة الوطنية للنفط وإذ تعبر عن أسفها الشديد على ما آلت إليها البنية التحتية في قطاع النفط الوطني فإنها تدعو بشدة إلى التعامل مع قوت الليبيين بمسؤولية وضرورة توفير الميزانيات المطلوبة وتسييلها في المواعيد المحددة وبشكل منتظم وإلا فإن الأمر سيتفاقم وقد يؤدي إلى توقف الإنتاج في مواقع أخرى، حيث أن ما عانت منه شركة الواحة اليوم يحدث يوميا مع العديد من الشركات الأخرى وقد يؤدي إلى توقف الإنتاج في غالبها”.