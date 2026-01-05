«الواحة للنفط» تواصل تحسين كفاءة الآبار

أعلنت شركة الواحة للنفط اليوم، عن تحقيق تقدم كبير في تنفيذ خطة الحفر لعام 2025 بحقل جالو (59)، مما يعكس التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتعزيز الإنتاجية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأوضح المهندس محمد العماري، رئيس قسم الحفر وصيانة الآبار، أن الخطة تضمنت حفر وصيانة 12 بئراً، وقد تم إنجاز 10 آبار تطويرية بنجاح، فيما تتواصل أعمال الحفر في بئرين آخرين، مع استخدام ست حفارات، ثلاثة لاستكمال الآبار وثلاثة لأعمال الصيانة.

وأضاف العماري أن الأعمال شملت إعادة تنشيط الآبار وتحسين مردودها الإنتاجي، واستبدال المضخات الغاطسة الكهربائية (ESP) لزيادة الاعتمادية، وصيانة آبار الحقن لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتنفيذ برامج لرفع مستويات الإنتاج وتعزيز الأداء العام.

وتشمل الأنشطة محطات مختلفة داخل حقل جالو مثل الفارغ والمسراب ومنطقة الإحراش، إضافة إلى البئر الاستكشافي (6P4-59E) ومناطق التعاقد NC31 وNC98 ومنطقة شمال جالو.

وأشار العماري إلى أن قسم الحفر وصيانة الآبار يضم أقسامًا فنية وإدارية متكاملة لضمان سير العمليات بسلاسة، منها مكتب رئيس القسم، مكاتب مشرفي الحفر، مكتب Landmark، مكتب مراجعة الفواتير، مكتب شؤون الموظفين، مكتب مراقبة الجودة، إلى جانب معمل سوائل الحفر وورشة الصيانة الفنية.

وأكد العماري أن الاجتماعات اليومية لمراجعة الأعمال والتخطيط، والتنسيق مع الأقسام الأخرى والشركات المقاولة، تضمن تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة دون تأخير. وأضاف أن التقدم في خطة الحفر لعام 2025 يمهد الطريق لتحقيق طموحات أكبر في 2026، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة الأداء الفني والتشغيلي، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة المهنية.