«الواحة» للنفط تُعلن الشروع في تفعيل عدد من الآبار المقفلة

عقدت شركة “الواحة” للنفط، اجتماعاً فنياً بين مختصي إدارة هندسة المكامن والإنتاج ومختصي شركة “هاليبورتن” للخدمات النفطية.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للشركة على فيسبوك، فإن الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها إدارة هندسة المكامن والإنتاج بشركة “الواحة” للنفط، من أجل المحافظة على مستويات الإنتاج وزيادة القدرة الإنتاجية من مختلف المكامن النفطية، وضمن برنامج تفعيل الآبار المقفلة وإعادة وضعها على الإنتاج، من خلال برنامج مكثف لتحديد الأسباب ووضع برامج الصيانة اللازمة لمعالجة المشاكل الميكانيكية والمكمنية الفنية والتي تحول دون استمرار إنتاجها.

وتم إعلان الشروع في تنفيذ برنامج تفعيل عدد من تلك الآبار المقفلة، حيث يتضمن البرنامج تشكيل فريق عمل فني مشترك من مختصي الشركتين لدراسة وتحليل أسباب الإقفال وتحديد الطرق المثلى والتقنيات المطلوبة لتفعيل تلك الآبار، ثم إصدار التوصيات وبرامج الصيانة اللازمة وتنفيذها بالتعاون بين مختصي الشركتين.

ويستهدف هذا البرنامج في مرحلته الأولى، تفعيل عدد 10 آبار مقفلة لأسباب فنية مختلفة ومن المتوقع تحقيق إنتاج مضاف بعد صيانتها يصل إلى 3500 برميل يومياً.