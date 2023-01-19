«الواحة» للنفط تُعلن زيادة الإنتاج بحقل الظهرة

أعلنت شركة الواحة للنفط، اليوم الخميس، عن دخول المحطة PL7-2 للعمل وزيادة الإنتاج بحقل الظهرة النفطي.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن ذلك يأتي في إطار خطط وبرامج إعادة إعمار وتطوير حقول الامتياز 32.

وأشارت الواحة إلى تمكن فريق الإنشاءات والصيانة بحقل الظهرة من نقل وصيانة وتركيب وتشغيل فاصل الإنتاج رقم C-207 بالمحطة PL7-2 بعد إجراء جميع الاختبارات اللازمة للتشغيل بنجاح، وبهذا تم دخول المحطة للعمل وزيادة الإنتاج من حقل الظهرة .

ونوهت شركة الواحة للنفط إلى أن المحطة قادرة على استيعاب الكميات المراد إنتاجها حال صيانة الآبار المستهدفة.

يُشار إلى أن حقل الظهرة النفطي يقع جنوب غرب سرت وإلى شمال زلة وغرب مرادة، وهو يقع ضمن خطط تطوير الحقول النفطية التي تقوم بها شركة الواحة.