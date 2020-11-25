«الواحة» للنفط تُعلن عن إنجاز تاريخي في حقل الفارغ

أعلنت شركة “الواحة” للنفط تحقيقها ما وصفته بـ”إنجازا تاريخيا”، بتشغيل وحدات محطة السرير بغاز حقل الفارغ لأول مرة منذ 11 عام، ومن المتوقع البدء في المرحلة الثانية قريبا جدا.

وأفادت الشركة في بيان، بأنه إدراكا من شركة الواحة للنفط لأهمية الغاز لدعم الصناعة وإنتاج الطاقة الكهربائية وعلى ضرورة استغلال المكامن الاستغلال الأمثل وبدعم المؤسسة الوطنية للنفط وعلى الرغم من الكم الهائل من العراقيل والتحديات وبسواعد وطنية بادرت الواحة للنفط عام 2018م بعد عدة مفاوضات مع المقاولين والاتفاق على عودة كاملة لموقع المشروع بعد انقطاع طويل نتيجة للأحداث التي مرت بها البلاد وتم استلام مخطط كامل لإجراء عمليات التشغيل والصيانة وتوفير معدات المشروع في وقت قصير جدا.

وبعد ذلكو وبتاريخ 28 أغسطس2018م بدأ عمل متخصص في أعمال الصيانة لضواغط الغاز وضواغط التبريد وبتاريخ 23 أكتوبر 2018م غادر الفريق حقل الفارغ وكان من المخطط له العودة مطلع نوفمبر للبدء في أعمال التشغيل.

ولكن الشركة المقاولة أعلنت إفلاسها مما تسبب في تجميد للأعمال في موقع المشروع.

ووقعت شركة الواحة للنفط بعد ذلك، اتفاقيات مع عدة شركات بعد جهود مضنية ومفاوضات مع أطراف المكلفة بالشؤون القضائية وانتهت بنقل التزامات العقد المبرم مع شركة J&p لصالح شركة PSM وذلك بتاريخ 14 مارس 2019م وبموجب هذه الاتفاقيات النهائية تمكنت شركة الواحة للنفط من الآتي:

إسقاط جميع مطالبات وشكاوى شركتي J&P وPSM بمبلغ يقارب 40 مليون يورو كانت هذه شركات تطالب به من الواحة لفترة طويلة وهذا نفسه يعد إنجاز جبار

تمكنت شركة الواحة من الحصول على ضمانة لمعدات شركة سيمنس الرئيسية وبعض الأعمال الإنشائية لأكثر من سنة

وفي خطوة ناجحة أخرى قامت شركة الواحة بشراء مخيم شركة J&P من المصفي المكلف بتصفية هذه الشركة بما يحتويه من معدات ومواقع سكنية متنقلة وآليات ثقيلة بسعر منخفض جدا

وفي مطلع أبريل 2019م بعد الاتفاق مع المقاول PSM عادت فرق العمل من شركات (سيمنس والهيما والهنيويل) للعمل بموقع المشروع وتم استئناف أعمال الصيانة لجميع الضواغط ومعدات التبريد بغاز البروبان وقامت لجنة الإدارة بزيارة لموقع الفارغ والتأكيد على ضرورة توفير قطع الغيار اللازمة والمعدات لاستكمال المشروع، وأشاد رئيس لجنة الإدارة بدور المستخدمين بشركة الواحة وجهودهم التي أسفرت بتاريخ أكتوبر 2019م عن البدء في أعمال التشغيل التجريبي للمحطة واختبار حسن الأداء ووربط عدة آبار انتهت بوضع المحطة على الإنتاج بتاريخ 8 نوفمبر 2019م بلغ متوسط إنتاج المرحلة الثانية 150 مليون قدم مكعب من الغاز وحوالي 9000 برميل من المكثفات، وكانت نتائج تحاليل الغاز المنتج من المرحلة الثانية مرضية جدا ووفقا للمواصفات الفنية وسوف يتم رفع معدلات الإنتاج إلى 180 مليون قدم مكعب من الغاز بعد إضافة عدد 2 آبار حديثة ليبلغ إنتاج حقل الفارغ 250 مليون قدم مكعب من الغاز وكميات من النفط الخام و15000 برميل من المكثفات بمرحلتيه الأولى والثانية.

ولفت الشركة إلى أنه وبجهود العاملين بشركة “الواحة” تم عودة العمل بمعمل الغاز بالمرحلة الأولى واستعداد الواحة للبدء في تزويد خط السرير بالكامل دونما أي عراقيل وبتاريخ 15 نوفمبر أُعلِن عن فتح الصمامات وتدفق الغاز بمقدار 70 مليون قدم مكعب وخصصت الواحة رقم هاتف مباشر للتواصل بين غرفة التحكم بحقل الفارغ ومحطة السرير وتم حقن الخط بالغاز ومتابعة سير الضغط من النقطة 7 كم حتى تحقيق النجاح الكامل وبلوغ الغاز النقطة 96 كم وفتح الصمامات المغذية لمحطة السرير لتوليد الطاقة الكهربائية، إلى جانب أعداد الترتيبات اللازمة واستقبال الفرق المختصة من الشركة العامة للكهرباء وشركة الغاز وتسخير كافة الإمكانيات لهم.

وبتاريخ 25 نوفمبر تم تشغيل وحدات محطة السرير بغاز الفارغ لأول مره منذ 11 عام مما يحقق رفع قدرة التوليد الحالية وهي حوالي 380 ميغا وات إلى حوالي 800 ميغا وات بسبب تشغيل التوربينه الثالثة المتوقفة وزيادة إنتاجية وكفاءة والحفاظ على البيئة وتقليل تكلفة الصيانة الدورية وإطالة العمر الاقتراضي لكامل محطة كهرباء السرير وتخفيض التكاليف الباهضة المترتبة عن استخدام المحروقات ومن المتوقع البدء في المرحلة الثانية قريبا جدا ويعتبر إنجاز تاريخي لكافة أبناء الشعب الليبي، بحسب بيان الشركة.