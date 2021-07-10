الوافي بعد إغلاق الحدود مع ليبيا: لسنا مجرد «كاباريه»

قال الإعلامي التونسي سمير الوافي، إن ليبيا التي وصفها بأنها كانت مصدراً للإرهاب يهدد بلاده، أغلقت حدودها مع تونس وتعتبرها مجرد “كاباريه”، حسب وصفه.

جاء ذلك في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، تعليقاً على قرار حكومة الوحدة الوطنية غلق المنافذ البرية والجوية مع تونس لمدة أسبوع، بسبب تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا في الأراضي التونسية.

وكتب الوافي:” دولة جارة تنجدنا وتساعدنا لنتنفس (الجزائر) ولا تخذلنا ولا تتخلى عنا في زمن الاختناق، وجارة أخرى تغلق الحدود في وجوهنا (ليبيا) رغم أننا تركناها مفتوحة دائما دون شروط وفي كل الأوقات، حتى حين كان الإرهاب يهددنا منها والدولة غائبة فيها، ثم ظلت أيضا مفتوحة لأشقائنا في أزمتهم حين كانت حدودنا كلها مغلقة مع كل العالم بسبب نفس الوباء”.

وأضاف:” من حق أي دولة غلق حدودها لأسباب سيادية، لكن يمكن لها أيضا أن تفتحها جزئيا مع شروط صارمة مثل دول أخرى أبعد جغرافيا وروحيا، حيث لا تزال حدودنا مفتوحة مع أغلب الدول بشروط نتفهمها، لكن جارتنا وشقيقتنا التي وضعها السياسي لا يزال مرتبكا أكثر من وضعنا، أغلقت حدودها بسرعة غلقا كاملا وكليا، بل وطالبت أيضا بأموال لبعض مواطنيها محجوزة عندنا بالقضاء والقانون، ولن يحررها سوى القضاء والقانون”.

وتابع:” نحن لسنا مجرد كاباريه كما يظن بعض اللئام يا جارتنا، نحن كنا الملجئ والملاذ والكرم والنجاة وتقاسمنا معك الماء والملح وقت الضيق، وسنظل، خسارة يا جارة “.

وأعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، يوم الخميس، أن مجلس رئاسة الوزراء قرر إغلاق الحدود البرية والجوية مع تونس ابتداء من الخميس الماضي، وستتكفل الدولة الليبية بإجلاء العالقين في الدولة الجارة”.

وأضاف حمودة، خلال إعلانه قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري العادي الرابع ، الخميس:” نظرا لتفاقم الحالة الوبائية في دولة تونس الشقيقة وزيادة معدل الإصابات بالمتحور الهندي دلتا فيروس كورونا وإعلان وزارة الصحة التونسية انهيار المنظومة الصحية بالبلاد، قرر مجلس الوزراء غلق المنافذ البرية والجوية لمدة أسبوع ابتداء من اليوم”.

دولة جارة تنجدنا وتساعدنا لنتنفس 🇩🇿 ❤ ولا تخذلنا ولا تتخلى عنا زمن الاختناق…وجارة أخرى تغلق الحدود في وجوهنا رغم أننا… تم النشر بواسطة ‏‎Samir Elwafi‎‏ في الجمعة، ٩ يوليو ٢٠٢١