السومة إلى الوداد… هدّاف العرب يعود إلى الواجهة من بوابة «كأس العالم للأندية»

أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي تعاقده رسميًا مع النجم السوري عمر السومة، في صفقة وصفت بـ”البارزة”، بهدف تعزيز الخط الأمامي للفريق قبل مشاركته في النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويُعد السومة (36 عامًا) من أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة العربية، حيث يمتلك سجلًا تهديفيًا حافلًا، خاصة خلال فترته مع الأهلي السعودي، التي استمرت لثمانية مواسم، وشهدت تتويجه بلقب الدوري موسم 2015–2016، إضافة إلى العديد من الإنجازات الفردية والجماعية.

وجاء التعاقد بعد مفاوضات مكثفة بين الطرفين، عقب انتهاء ارتباط السومة بنادي العروبة السعودي الذي هبط مؤخرًا إلى دوري الدرجة الأولى.

وأفادت تقارير إعلامية بأن العقد المبرم مع الوداد هو عقد قصير المدى، يمتد فقط خلال فترة مشاركة النادي في مونديال الأندية.

وسيخوض الوداد، الممثل الوحيد للمغرب، البطولة ضمن مجموعة قوية تضم أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والعين الإماراتي، ومن المقرر أن يفتتح الفريق المغربي مشواره بمواجهة مانشستر سيتي في 18 يونيو، تليها مواجهة مع يوفنتوس في 22 يونيو، ويختتم دور المجموعات بلقاء العين يوم 26 من الشهر ذاته.

ورغم أن الإعلان الرسمي لم يتم بعد، إلا أن جماهير الوداد أبدت تفاعلًا واسعًا مع الصفقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة ضم السومة بمثابة “ضربة معلم” من إدارة النادي، في ظل حاجة الفريق لهداف بخبرة دولية في البطولات الكبرى.

من جهته، نشر الحساب الرسمي للنادي على “فيسبوك” فجر اليوم مقطع فيديو ترويجياً يُظهر ظل لاعب يؤدي التحية العسكرية، في تلميح واضح لاحتفال السومة الشهير، ما زاد من حماسة الجماهير قبل الكشف الرسمي عن الصفقة.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة لموقع “هسبريس” المغربي أن الراتب المرتفع للنجم السوري قد يُشكل عائقًا أمام استمراره مع الفريق بعد نهاية البطولة، في إشارة إلى أن الصفقة تظل مؤقتة حتى إشعار آخر.

ومن المنتظر أن يُقدَّم السومة رسميًا لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي يُعقد في مدينة الدار البيضاء، عقب انضمامه لمعسكر الفريق التحضيري المقام حاليًا في الولايات المتحدة، والذي يتخلله لقاء ودي أخير أمام فريق سانت لوريان الكندي يوم الخميس المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشاركة هي الثالثة في تاريخ الوداد البيضاوي في كأس العالم للأندية، بعد تأهله عقب فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021–2022 على حساب الأهلي المصري.