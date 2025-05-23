«الوداد المغربي» يفاجئ الجميع.. مستعدون لاستقبال رونالدو في مونديال الأندية 2025

أعرب رئيس نادي الوداد المغربي، هشام آيت منا، عن استعداد ناديه لفتح أبوابه أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، رغم إدراكه لصعوبة تلبية متطلبات اللاعب المالية.

وفي تصريحات لصحيفة “الاقتصادية”، قال آيت منا: “من المستحيل تحمل نفس قيمة راتب رونالدو الحالي مع النصر، لكن أهلاً به إذا أراد الانضمام إلينا في كأس العالم للأندية، لأننا نعرف أنه نجم ليس هدفه المال فقط”. وأضاف: “إذا كانت لدينا فرصة 1 في المليار، فسنسعى من أجلها”.

ويمثل تصريح آيت منا أول ترحيب رسمي من نادٍ مشارك في البطولة بإمكانية انضمام مؤقت لرونالدو، وسط تقارير تفيد برغبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في إشراك النجم البرتغالي في نسخة 2025 من البطولة، والتي تقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 نادياً.

وينتهي عقد رونالدو مع النصر السعودي بنهاية الموسم الحالي، ويُعد اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ كرة القدم براتب سنوي يبلغ نحو 200 مليون يورو. وقد خاض هذا الموسم 40 مباراة مع النصر سجل خلالها 34 هدفاً وصنع 4 أهداف، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 12 مليون يورو.

وتُعد مشاركة رونالدو المحتملة مع الوداد أو أي نادٍ آخر فرصة تسويقية ورياضية ضخمة، خاصة وأن قرعة كأس العالم للأندية أوقعت الفريق المغربي في مجموعة نارية تضم مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والعين الإماراتي.

ويحصل كل نادٍ مشارك في البطولة على مكافأة لا تقل عن 9.55 مليون دولار، بينما تبلغ الجائزة المالية الإجمالية للبطولة مليار دولار، منها 125 مليون دولار للبطل.

🚨🚨 خبر مفاجئ :



– رونالدو يقترب كثيراً من المشاركة مع نادي الوداد المغربي على سبيل الاعاره : 🤩❤️



-قد نرى الاسطورة رونالدو في المونديال 🔥🔥 pic.twitter.com/MvePJIN8Ya — كاس العالم للاندية ™ (@news_q25) May 22, 2025