الوزير الجيبوتي يزور المدينة القديمة في طرابلس

قام الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت، ونائبه أبوبكر الطرابلسي، رفقة وزير اللامركزية الجيبوتي قاسم هارون، الأحد ، بجولة شملت معالم المدينة القديمة بطرابلس.

جاء ذلك عقب حضور ملتقى “البرنامج الوطني للمشاركة والاتصال المجتمعي”.

وتجول الوزير الجيبوتي رفقة مسؤولي الوزارة في عدد من معالم المدينة القديمة بدءا بالسرايا الحمراء التي اطلع على محتوياتها وما تمثله من إرث تاريخي لليبيين عامة، ولطرابلس بشكل خاص.

كما زار وزير اللامركزية الجيبوتي بلدية طرابلس القديمة، ومدرسة عثمان باشا، وجامع شايب العين، وجامع درغوث باشا، ودار حسن الفقيه، وحمام درغوث باشا، وحوش محمود بي، وشارع الحلونجية، وبنك دي روما، وميدان السيدة مريم، وقوس ماركوس، اطلع خلالها على شواهد مميزة من حضارة وتاريخ ليبيا وإرثها الضارب في القدم.