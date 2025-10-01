الوسط الرياضي الليبي يودّع مدربه الوطني السابق «صبري قشوط»

فُجع الوسط الرياضي الليبي صباح اليوم بخبر وفاة المدرب الوطني السابق صبري قشوط، أحد أبرز الأسماء التي تركت بصمتها في مجال كرة القدم المحلية، وذلك بعد أزمة صحية ألمّت به إثر نوبة قلبية مفاجئة أنهت مسيرته الحافلة بالعطاء.

ويُعدّ الفقيد من الكفاءات الفنية التي خدمت الرياضة الليبية عبر سنوات طويلة، حيث تولّى تدريب عدد من الأندية الكبيرة، إلى جانب إشرافه في فترة سابقة على المنتخب الوطني، وكان دائم الحضور في الساحة الكروية بخبرته الواسعة ورؤيته الفنية.

وقد عبّر عدد من الرياضيين والمسؤولين عبر منصّاتهم عن حزنهم العميق لرحيل قشوط، مشيدين بخصاله الإنسانية ودوره في تكوين جيل من اللاعبين والمدربين، مؤكدين أن كرة القدم الليبية فقدت واحداً من أبنائها المخلصين.

وتتقدّم أسرة شبكة عين ليبيا بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وأهله وذويه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.