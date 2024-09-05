الوضع في ليبيا على طاولة «السيسي وأردوغان»!

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، “أنه تبادل وجهات النظر حول الأزمة الليبية خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.

وقال السيسي: “تبادلنا وجهات النظر حول الأزمة الليبية واتفقنا على التشاور بين مؤسساتنا لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا”.

وأضاف: “تم التأكيد على ضرورة طي صفحة تلك الأزمة الممتدة من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد”.

وأوضح السيسي، “أنه تم التشديد على ضرورة إنهاء ظاهرة المليشيات المسلحة حتى يتسنى لليبيا إنهاء مظاهر الانقسام وتحقيق الأمن والاستقرار”.

هذا ووصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، إلى أنقرة في زيارة رسمية لتركيا، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 12 عامًا.