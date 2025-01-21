الوطنية لتموين الحقول النفطية تعقد اجتماعها الأوّل في بنغازي

عقدت لجنة إدارة “الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية”، اجتماعها الدوري الأول للعام الجاري 2025 في مدينة بنغازي بحضور السادة أعضاء هيئة المراقبة.

وجاء هذا الاجتماع استنادا على السياسة التي انتهجتها إدارة الشركة لأول مرة، “بهدف الالتقاء بمستخدميها بمكتب بنغازي، للاطلاع عن قرب على سير العمل والتعرف على التحديات التي تواجه المستخدمين، وتذليل ما يواجههم من صعاب وعراقيل، قد تحول دون تنفيذ مهامهم على أكمل وجه”.

وناقش الاجتماع “جملة من المواضيع ذات العلاقة برسم سياسات العمل المناسبة، التي من شأنها تطوير منظومة العمل بضمان نتائج أكثر التزاماً بالمعايير المطلوبة”.

وأكد رئيس لجنة الإدارة، “حرصه الشديد واهتمامه بكافة العاملين وبأماكن سكنهم وبمواقع عملهم، مشيراً إلى أهمية ترابطهم وتكاتفهم مع بعضهم البعض من جهة، ومع لجنة الإدارة من جهة أخرى، موضحاً أن تعزيز هذا التعاضد هو هدف رئيس من وراء تنظيم هذه الزيارة وهذا اللقاء، ما يقود إلى الاستمرار في تقديم الخدمة وفقا لاصولها المتعارف عليه”.