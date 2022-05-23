الوطنية لحقوق الإنسان تدعو لفتح تحقيق شامل في الإعتداء على مقرات بعض الأحزاب

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الجهات الأمنية والقضائية بفتح تحقيق شامل في ملابسات الاعتداء على مقار بعض الأحزاب والكيانات السياسية في طرابلس والتحريض عليها.

اللجنة الوطنية في بيان لها، دعت إلى التحقيق في استهداف عدد من الإعلاميين والصحفيين والمدونين على أساس مواقفهم وخلفياتهم وآرائهم السياسية.

وطالب اللجنة الوطنية بضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، معتبرة هذه الأعمال انتهاكا لحقوق الإنسان والمواطنة، وتعدياً على حرية الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير، ولحق الانتماء السياسي، ومصادرة للحقوق والحريات، حسب وصفهم.

وشدّدت اللجنة الوطنية على كافة الجهات الرسمية الحكومية والأمنية أهمية ضمان احترام ودعم وحماية عمل الأحزاب والكيانات السياسية والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية.

وأكّت اللجنة على ضرورة منع الأعمال التعسفية والتجاوزات التي تطالها، وضمان حمايتها كون هذه الأحزاب والكيانات السياسية مرخصا لها وفقًا لما نص عليه القانون (29) لسنة 2012 ميلادية.