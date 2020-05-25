الوطنية لحقوق الإنسان تُحذر من التصّعيد العسكري في طرابلس

حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا من التصعيد العسكري في العاصمة طرابلس، وقالت إنه يُسهم في مفاقمة الأزمة والمعاناة الإنسانية التي يمر بها السكان المدنيون، ويُنذر بعواقب وخيمة وكارثية على سلامة وأمن وحياة الأبرياء.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الاثنين، “إن هذا التصعيد من شأنه أن يسهم في مفاقمة الأزمة والمعاناة الإنسانية التي يمر بها السكان المدنيون،

وأضاف البيان: “كما ينذر هذا التصعيد بعواقب وخيمة وكارثية على سلامة وأمن وحياة الأبرياء في جميع مناطق النزاع والتوتر، وقد يؤدي استمرار عدم وقف إطلاق النار في مناطق النزاع والتوتر مع استمرار التصعيد العسكري المتبادل بين الفترة والأخرى، إلى مزيد من التصعيد العسكري وتوسع دائرة العنف والاقتتال”.

وناشدت اللجنة، جميع أطراف النزاع بطرابلس بالامتثال الفوري والكامل للدعوات المحلية والنداءات الإقليمية والدولية والأممية والأفريقية والعربية الداعية إلى وقف إطلاق النار والتهدئة والعودة إلى العملية السياسية والحل السياسي للأزمة الليبية.

ونوهت اللجنة بأن وقف إطلاق النار والتهدئة عنصرًا أساسيًا لتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية للمدنيين المتضررة من النزاع المسلح، والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يمر بها السكان المدنيون الأبرياء جراء الحرب.