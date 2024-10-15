«الوطنية للحديد والصلب» تسجّل رقماً قياسياً بإنتاج الـ«حمية»

حققت الشركة الليبية للحديد والصلب رقما قياسيا، يوم الاحد الفائت، من خلال إنتاج عدد “40” حمية في مصنع الصلب “01”، لأول مرة في مسيرة الشركة الممتدة لـ 35 عاما.

وأوضحت الشركة في بيان على صفحتها الرسمية فيسبوك، “بهمم عالية وبعزيمة قلب رجل واحد، تمكن العاملون بمصنع الصلب “01” من تحقيق رقم قياسي جديد وذلك بإنتاج عدد “40” حمية”.

وثمنت الشركة جهود العاملين في الإدارة العامة للصلب، وكل من أسهم من الإدارات الداعمة والمساندة في تحقيق هذا النجاح المميز.

وأضافت الشركة، ” يعد هذا الرقم أعلى إنتاج يُسجل في تاريخ الشركة الممتد لأكثر من 35 عاما”.