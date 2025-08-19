«الوطنية للحفر» تستعرض أداءها لعام 2025 وتكشف عن مشاريعها المستقبلية

عقدت الشركة الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط، يوم أمس الاثنين، اجتماعاً فنياً ومالياً موسعاً في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمقرها، بحضور ممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط، وعدد من الخبراء الفنيين من شركة الجوف، إلى جانب أعضاء لجنة إدارة الشركة.

وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً لأداء إدارات الشركة خلال العام الجاري 2025، متضمناً أبرز الإنجازات في مجالات الحفر، الصيانة، والمنصات البحرية، بالإضافة إلى ما تحقق من زيادات في معدلات الإنتاج.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الميزانيات المخصصة للعام الحالي، والتقديرات المالية المقترحة للعام المقبل.

وتميّز العرض الفني بتسليط الضوء على نجاح الشركة في إعادة تشغيل الحفارتين رقم 12 و33، عقب توقيع عقد شراكة مع شركة الخليج العربي للنفط.

كما تم الإعلان عن التعاقد مع شركة سوناطراك ليبيا لحفر ثلاث آبار باستخدام نظام الحفر المتكامل، بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، وهو ما سيساهم في تشغيل الحفارات رقم 11 و27، فضلاً عن إعادة إصدار شهادات لعدد من الحفارات الأخرى.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود “الوطنية للحفر” لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية وتطوير عملياتها الفنية، بما يواكب أهداف المؤسسة الوطنية للنفط في زيادة الإنتاج وتحقيق الكفاءة التشغيلية.