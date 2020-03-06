الوطنية للنفط: أضرار جسيمة بشركة «أكاكوس» بعد استهدافها بقذائف هاون

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، بتعرض مبنى إدارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية بطريق المطار في العاصمة طرابلس، لأضرار مادية بالغة بعد سقوط قذائف هاون على المبنى، مساء الأربعاء.

وأوضحت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الجمعة، أن القذائف تسببت في اشتعال حريق بالمبنى العلوي المخصص لأرشيف الموارد المالية، وتمكنت هيئة السلامة الوطنية وفرق الإطفاء وفرقة الحماية بالمبنى من التعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

وأشارت مؤسسة النفط إلى استهداف رجال الإطفاء المدنيين بنيران الأسلحة الثقيلة أثناء قيامهم بواجبهم.

وعلّق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله على هذا الحادث قائلا: “لقد وصلت هذه الأعمال الإجرامية إلى مستوى آخر من خلال استهداف رجال الإطفاء الليبيين،، هؤلاء الرجال يخاطرون بحياتهم لمساعدة الناس والحفاظ على الممتلكات. وبفضل الله عز وجل، لم يصب أحد بأذى وقد تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق”. محتوى ذو صلة الوطنية للنفط: خسائر إيقاف الإنتاج تجاوزت مليارين و590 مليون دولار وتابع: “إنّ استهداف موظفينا أو أيّ مدني هو أمر لا يمكن السكوت عنه أبدا،، نطالب جميع الجهات المحلية والدولية بأخذ خطوات جدية لوقف الاقتتال فورا حفاظا على أرواح عاملينا ولحماية المنشآت النفطية، التي تمثل ممتلكات الشعب الليبي”.

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