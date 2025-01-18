الوطنية للنفط: الإنتاج الخام يتجاوز 1.4 مليون برميل يومياً

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، مسعود سليمان، أن قطاع النفط الليبي في تعافٍ مستمر، مستدلاً بحجم النجاحات التي حققتها المؤسسة خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وأوضح سليمان أن على رأس هذه النجاحات زيادة إنتاج ليبيا من النفط الخام والذي تجاوز 1.4 مليون برميل يومياً فضلاً عن إنتاج الغاز والمكثفات، رغم حجم التحديات والصعوبات التي واجهتها لتحقيق هذا الإنجاز.

وأشاد سليمان بالتزام القوى العاملة التابعة للمؤسسة وحجم الجهود التي يبذلونها لتحقيق هذه الغاية، فضلاً عن التوظيف الصحيح للتكنولوجيا وتوافر المناخ الأمني المستقر.

وكشف سليمان خلال كلمة ألقاها ضمن مراسم افتتاح مؤتمر الطاقة والاقتصاد الليبي 2025 المنعقدة في طرابلس، عن رؤية المؤسسة الرامية إلى الاستمرار في الاستفادة من ظروف السوق، والمضي قدماً لتحقيق الهدف الرئيس المتمثل في الوصول إلى إنتاج 2 مليون برميل يومياً خلال السنوات الثلاث القادمة، في حال توفر التمويل الكافي لتحقيق ذلك.

كما أوضح بأن المؤسسة تعمل بفرق متخصصة على تنفيذ التغيير الهيكلي التنظيمي، لتكون هيكلاً مؤسسياً قائماً على أفضل الممارسات الدولية، وتواصل الاستثمار في موظفيها وضخ دماء جديدة شابة من خريجي التخصصات النفطية من (54) مدينة ليبية.

وفي ذات السياق أكد سليمان أن المؤسسة تسير بخطىً حثيثة للنهوض بصناعة البتروكيماويات محلياً، وتسعى وفق خطة استراتيجية لتعزيز قدرات التكرير وتلبية الطلب المحلي والدولي، مشجعة القطاع الخاص على لعب دور بارز كمزود خدمة للنفط والغاز.

كما أكد على التزام المؤسسة المستمر بالمعايير الدولية بشأن الانبعاثات والاستدامة، منوهاً إلى استحداث قسم للطاقة المتجددة ضمن هيكل المؤسسة الإداري، لافتاً في ذات الوقت إلى أن الجهود متواصلة للحد من الانبعاثات الضارة وتحقيق الصفر حرق.

وحضر مراسم الافتتاح رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة والسادة وزراء النفط المكلف، الاقتصاد والتجارة، والمواصلات، والعمل والتأهيل، والأمين العام لمنظمة OPEC ، والأمين العام لمنظمة OAPEC ، والأمين العام للمنظمة الأفريقية المنتجة للنفط APPO ، والأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF، ولفيف من مدراء ورؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية في مجال النفط والطاقة والمهتمين من الداخل والخارج.

وتستمر أعمال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025 على مدى يومي السبت والأحد بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين والباحثين الأكاديميين من ليبيا وخارجها، بورقات عمل ودراسات مستفيضة تناقش آليات عمل وتطلعات قطاع النفط والطاقة في ليبيا، والسبل الكفيلة للتغلب على التحديات التي تواجه هذا الملف.