الوطنية للنفط: إيرادات عام 2019 بلغت 22.495 مليار دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أنّ إيرادات شهر ديسمبر 2019 قد بلغت حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي (2,186,488,241.19) أي بارتفاع قدره 405 مليون دولار أمريكي 23% مقارنة بإيرادات شهر نوفمبر 2019.

وأرجعت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الثلاثاء، هذا الأمر إلى ارتفاع سعر برميل النفط بمقدار 5.42 دولار أمريكي للبرميل الواحد بين مبيعات أكتوبر ونوفمبر.

وقد بلغ إجمالي الإيرادات النفطية خلال العام 2019 قرابة 22.495 مليار دولار أمريكي، مسجّلا بذلك انخفاضا قدره 8.4 بالمئة مقارنة بإجمالي الإيرادات في عام 2018 والبالغ 24.55 مليار دولار.

وتعكس هذه الأرقام بحسب مؤسسة النفط، تراجعا في سعر النفط، حيث انخفض المتوسط السنوي لسعر برميل النفط من 69.78 دولار أمريكي في 2018 إلى 63.83 دولار أمريكي للبرميل الواحد في 2019.

وتتمثل إيرادات المؤسسة في عائدات مبيعات الغاز الطبيعي والنفط الخام ومختلف المشتقات النفطية، بالإضافة إلى الضرائب والإتاوات المُحصّلة من عقود الامتياز.

من جانبه صرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله في هذا الصدد قائلا:

لقد نجحت المؤسسة الوطنية للنفط في الحفاظ على استمرار الإنتاج، وذلك على الرغم من كلّ التحديات والظروف الصعبة التي واجهتها، موفّرة بذلك الإيرادات التي يعتمد عليها الشعب الليبي، ومساهمة في استقرار سوق النفط العالمية.

ويُفسّر الانخفاض الطفيف في إيرادات شهر ديسمبر، والذي يقدّر بحوالي 8.5 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بتراجع ضئيل في سعر النفط منذ العام الماضي.

وتشمل إيرادات شهر ديسمبر عائدات مبيعات تمّت في شهر نوفمبر.

يُشار إلى أنّ متوسّط سعر سلة خامات أوبك في شهر نوفمبر 2019 قد بلغ 62.94 دولار أمريكي، مقابل 65.33 دولار أمريكي في شهر نوفمبر 2018.

ونوهت المؤسسة الوطنية للنفط بحرصها على تكريس مبدأ الشفافية باعتباره أحد قيمها الأساسية، كما دأبت على نشر عائدات النفط بصورة شهرية منذ شهر يناير 2018، ممّا يجعلها مثالا يحتذى به لكافّة المؤسسات الليبية الأخرى، بحسب مؤسسة النفط.

وتقوم المؤسسة بتحويل كافّة الإيرادات المُحصّلة من مبيعات منتجات النفط والغاز إلى مصرف ليبيا المركزي، وتتلقى في المقابل ميزانياتها التشغيلية والرأس مالية من وزارتي المالية والتخطيط، ويتولى صرفها المصرف المركزي.