استهلاك الغاز يتخطى 6 مليارات قدم مكعب في أسبوع وأوباري تستقبل شحنة جديدة

سجّلت المؤسسة الوطنية للنفط، بالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء والمشرفة العامة للكهرين، معدلات استهلاك مرتفعة لمشتقات الوقود المختلفة خلال الأسبوع الماضي، وذلك لتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء والمصانع الكبرى في البلاد.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي نحو 6.33 مليار قدم مكعب، بمعدل يومي يعادل نفس الرقم، في حين تم تزويد محطة أوباري الغازية بـ 66,700 برميل من النفط الخام.

كما أشار التقرير إلى استهلاك 12,366 طنًا متريًا من وقود الديزل، بالإضافة إلى 28,919 طنًا متريًا من الزيت الثقيل المستخدم في تشغيل بعض وحدات التوليد الحرارية.

وشملت كميات الغاز الطبيعي المستهلكة:

5.33 مليار قدم مكعب لصالح الشركة العامة للكهرباء.

546.2 مليون لمجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى.

249.5 مليون قدم مكعب قدم مكعب لمصانع الأسمنت.

ليصل الإجمالي إلى 6.33 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي خلال الأسبوع.

وتعكس هذه الأرقام حجم الضغط المتزايد على البنية التحتية للطاقة، في ظل الحاجة المستمرة لتأمين إمدادات الوقود والغاز لمحطات التوليد والمرافق الصناعية، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الكهرباء.