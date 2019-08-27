«الوطنية للنفط» تبحث سُبل التعاون المشترك مع باكستان

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، سفير دولة باكستان لدى ليبيا، ساجد إقبال.

وأثنى الطرفين خلال اللقاء على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، معربين عن أملهما في مزيد تعزيز سبل التعاون المشترك، خاصة في قطاع النفط، بحسب ما نقل الموقع الرسمي للمؤسسة.

من جانبه أكد السفير الباكستاني على رغبة بلاده في فتح آفاق التعاون في قطاع النفط والغاز في ليبيا، وتحديدا في مجالات المسوحات السيزمية وتطوير الموارد البشرية.

ورحب صنع الله بهذا الاقتراح، مشدّدا على أنّ المؤسسة الوطنية للنفط عازمة على تنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة خلال الفترة القادمة، تهدف أساسا إلى زيادة الإنتاج بشكل مستدام، وداعيا كافّة الجهات المهتمّة إلى المساهمة في هذه المشاريع من خلال الاطلاع على العطاءات التي تنشر على الموقع الالكتروني الرسمي للمؤسسة.