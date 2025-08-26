الوطنية للنفط تبحث فرص التعاون مع شركة «شيفرون» الأمريكية

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعاً تنسيقياً في العاصمة البريطانية لندن مع شركة شيفرون الأمريكية، وذلك في إطار مساعي المؤسسة لتعزيز التعاون الدولي في قطاع النفط والغاز، واستقطاب الاستثمارات النوعية في مجال الاستكشاف والإنتاج.

ومثل المؤسسة في هذا اللقاء وفدٌ رفيع المستوى من مجلس الإدارة، ضم كلاً من عضو مجلس الإدارة لشؤون الاستكشاف والإنتاج، وعضو مجلس الإدارة للمشاريع والاستثمار والسلامة المهنية، إلى جانب مدير إدارة الاستكشاف ومدير إدارة الاستثمار.

وتناول الاجتماع أوجه التعاون الفني والاستثماري، حيث ناقش الجانبان فرص تطوير المكامن غير المستغلة، والاستفادة من الموارد الهيدروكربونية غير التقليدية، إضافة إلى الاكتشافات التي تتميز بدرجات حرارة وضغوط عالية.

وخلال اللقاء، استعرض عضو مجلس الإدارة لشؤون الاستكشاف والإنتاج الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة، والتي تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية الوطنية، والحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، من خلال شراكات مع شركات عالمية تمتلك الخبرة التقنية والقدرات التمويلية اللازمة.

كما قدم مدير إدارة الاستكشاف عرضاً فنياً مرئياً، سلط خلاله الضوء على القطع الاستكشافية غير المدرجة ضمن جولات التراخيص السابقة، بالإضافة إلى الاكتشافات النفطية غير المطورة، والتي تتطلب تقييماً جيولوجياً واقتصادياً دقيقاً.

من جانبه، أشار عضو مجلس الإدارة للمشاريع والاستثمار والسلامة المهنية إلى أن الاحتياطيات غير المطورة تُقدّر بنحو 4 مليارات برميل من النفط، إلى جانب موارد غير تقليدية تشمل حوالي 18 مليار برميل من النفط الصخري و123 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يمثل فرصة استثمارية واعدة على المدى الطويل.

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس فريق شركة شيفرون عن اهتمام الشركة الجاد بالعودة إلى السوق الليبي بعد غياب منذ آخر مناقصة نفطية في العقد الماضي، مؤكداً أن العروض المقدمة من المؤسسة الوطنية للنفط ستخضع للتقييم من قبل الإدارة العليا للشركة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم مشاريع تطوير البنية التحتية للقطاع، بما يسهم في زيادة العائدات النفطية وتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.