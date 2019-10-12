«الوطنية للنفط» تبحث في لندن تطوير خطط الإنتاج مع عدد من الشركات

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله رفقة وفد من المؤسسة، سلسلة من الاجتماعات في العاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت المؤسسة في منوشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار مناقشة آخر التطورات في قطاع النفط والغاز في ليبيا.

والتقى “صنع الله” مع المدير العام لشركة “سانكور” في ليبيا “جو سمرقازي”، لبحث آليات تعزيز التعاون، مع التركيز على تفعيل دور فريق العمل المشترك لزيادة الإنتاج في الحقول التي تُديرها شركة الهروج للعمليات النفطية.