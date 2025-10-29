الوطنية للنفط تبحث مع «شيفرون» الأمريكية توسيع الاستثمارات في مشاريع الطاقة

في إطار جهود المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة، عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس مسعود سليمان، الثلاثاء، اجتماعًا مع وفد من شركة شيفرون الأمريكية بمقر المؤسسة في طرابلس.

وضم وفد شركة شيفرون كلاً من رانك ماونت، نائب الرئيس لتطوير الأعمال، وجويل كوتش، المدير العام للعمليات، ودانييل هيب، مدير العمليات في البيئات عالية المخاطر، وكينيث ديفيس، المدير الهندسي الأول وفني التشغيل بالشركة.

وناقش الاجتماع سبل توسيع مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتطوير الحقول النفطية، إلى جانب بحث فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتطبيق التقنيات الحديثة في الصناعة النفطية.

وأكد المهندس مسعود سليمان خلال اللقاء أن المؤسسة تولي اهتمامًا كبيرًا لاستقطاب الشركات العالمية ذات الخبرة الواسعة بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتطوير البنية التحتية للقطاع، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستثمار وتنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.

من جانبهم، عبّر ممثلو شركة شيفرون عن تقديرهم للتعاون القائم مع المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدين رغبة الشركة في توسيع نشاطها في ليبيا والمساهمة بخبراتها التقنية والفنية في تطوير الحقول الليبية ودعم برامج التدريب وبناء القدرات للكوادر الوطنية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطة المؤسسة الوطنية للنفط لفتح آفاق جديدة من الشراكات الدولية، بما يضمن تطوير قطاع النفط الليبي وفق أحدث المعايير العالمية وبما يعزز دوره كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.