خطة عاجلة لتأهيل «منظومات الضخ» في ميناء رأس لانوف

تابعت شركة الهروج للعمليات النفطية أعمال صيانة وتجهيز الخزان رقم 10، ضمن خطة تهدف إلى تسريع جاهزية منظومات نقل وضخ الخام إلى مصفاة رأس لانوف، وذلك وفق توجيهات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان بتسريع وتيرة العمل في المواقع النفطية الحيوية.

وعقدت الشركة، يوم الأحد، اجتماعًا موسعًا ترأسه رئيس لجنة الإدارة، بمشاركة مديري الإدارات المختصة والمراقبين والفنيين في ميناء رأس لانوف عبر تقنية الاتصال المرئي، لمتابعة سير أعمال الصيانة والتجهيز الخاصة بالخزان وخطوط نقل الخام.

وبحث الاجتماع آليات استكمال أعمال صيانة الخزان رقم 10، إلى جانب رفع جاهزية خط 30 بوصة المخصص لنقل خام مسلة والسرير، بما يضمن تهيئة المنظومة لاستقبال الخام وضخه إلى مصفاة رأس لانوف ليركو.

واستعرض المشاركون خطة عمل عاجلة لتسريع التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الاتفاق على تشكيل فريق ميداني داخل ميناء رأس لانوف لمتابعة الأعمال الفنية وضمان سير عمليات الصيانة والتجهيز بكفاءة عالية.

وأكدت الشركة أهمية تعزيز التنسيق بين الإدارات الفنية والتشغيلية لضمان استقرار عمليات النقل والضخ، ودعم جاهزية البنية التحتية النفطية بما يساهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية واستمرارية الإمدادات.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا خلال الفترة الأخيرة إلى تنفيذ برامج صيانة وتطوير للبنية التحتية النفطية، خاصة الخزانات وخطوط نقل الخام ومنظومات الضخ، بهدف رفع كفاءة الإنتاج والتصدير والحفاظ على استقرار العمليات التشغيلية.

ويعد خط خام مسلة والسرير من الخطوط الحيوية لنقل النفط الخام إلى موانئ ومصافي التكرير، بينما تمثل منشآت رأس لانوف أحد أهم المراكز النفطية والصناعية في ليبيا نظراً لدورها في عمليات التكرير والتخزين والتصدير.