المنتدى الليبي الأمريكي الأول للطاقة.. تعزيز الشراكة والاستثمار في قطاع النفط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن استعدادها لتنظيم المنتدى الليبي الأمريكي الأول للطاقة، بالتعاون مع شركة “الحرية أولاً” الأمريكية، وذلك خلال الفترة القريبة المقبلة.

ويهدف هذا المنتدى إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الطاقة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مجالي النفط والغاز. كما يركز الحدث على دعم جهود نقل الخبرات وتوطين المعرفة التقنية والفنية، بما يسهم في تحقيق مستقبل مستدام للطاقة في ليبيا.

ومن المقرر أن يُعقد المنتدى على الأراضي الليبية، بمشاركة واسعة من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية العاملة في قطاع النفط والغاز، إلى جانب مستثمرين من كلا البلدين، وممثلين عن الجهات الرسمية والخاصة ذات العلاقة بصناعة الطاقة.

ويُنتظر أن يشكل المنتدى منصة استراتيجية لتبادل الرؤى وتطوير الشراكات في مجال الطاقة بين البلدين.